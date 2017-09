Com pouco treino, Kahena Kunze revela surpresa por vice mundial com Martine Grael

Campeãs de três etapas da Copa do Mundo e medalhistas de prata no Mundial no último sábado, na classe 49er FX, na competição realizada na Cidade do Porto, em Portugal. Estes foram os resultados das brasileiras Kahena Kunze e Martine Grael após a Olimpíada do Rio-2016, quando conquistaram o ouro. Resultados surpreendentes, segundo Kahena, devido ao pouco tempo de treino.

“Depois da Olimpíada, decidimos descansar, ficamos seis meses sem treinar, até o início de 2017, quando corremos etapas do mundo porque conta para o ranking. Corremos Miami, Hyéres, na França, e Santander, na Espanha, e ficamos bem satisfeitas com o resultado, pois não treinamos para eles, mas ficamos em primeiro em todos”, disse a atleta de 26 anos ao Estado.

Ela contou também que no mês de junho Martine Grael recebeu proposta da Volvo Ocean Race e, assim, a dupla parou de treinar. Por isso, a surpresa no Mundial. “Superou nossas expectativas, treinamos só uma semana. Entramos com a cabeça de ficar entre os cinco, mas fizemos uma semana incrível, crescemos dia a dia e conquistamos o segundo lugar”.