Com nova lesão, Sharapova também desiste de competir em Toronto

Com um novo problema físico, Maria Sharapova também vai ficar de fora do Torneio de Toronto, no Canadá. A tenista russa já havia desistido de competir em Stanford, nos Estados Unidos, nesta semana, devido a uma lesão no braço esquerdo. A competição em Toronto será disputado na próxima semana.

“Eu sinto muito por perder o campeonato deste ano”, lamentou Sharapova, que havia recebido convite para entrar direto na chave principal. “Sou grata ao torneio pelo convite e aos meus fãs por todo o apoio.”

LEIA TAMBÉM: 'Meu tempo está melhorando no momento certo', celebra Usain Bolt após vitória

Atual 171ª do ranking, Sharapova não teria condições de disputar a chave principal sem um convite. Terá que disputar ao menos o qualifying, que exigiria também um convite, em razão da colocação fora do Top 100.