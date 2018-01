Com início em Lima, Rally Dakar começa com líderes conhecidos após etapa em dunas

O tradicional Rally Dakar, que nesta edição de 2018 (40.ª da história) passará por três países – Peru, Bolívia e Argentina -, começou neste sábado partida de Lima, a capital peruana, e os primeiros líderes são dois bem conhecidos da competição: o australiano Sam Sunderland, atual campeão nas motos, e o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah nos carros.

Na primeira etapa da competição, entre Lima e a cidade peruano de Pisco, os competidores disputaram uma especial de apenas 31 km, sendo muitos deles em dunas, que causaram enormes problemas para alguns – o português Joaquim Rodrigues sofreu uma forte queda e já abandonou o rali. Nas motos, Sam Sunderland fez o tempo de 20min56s e ficou 32 segundo na frente do francês Adrien van Beveren. O chileno Pablo Quintanilla terminou em terceiro lugar.

Entre os carros, Nasser Al-Attiyah e o navegador Matthieu Baumel completaram o percurso com o tempo de 21min51. Eles ficaram 25 segundos na frente do holandês Bernhard Ten Brinke e do seu navegador Michel Perin. A terceira posição foi do peruano Nicolas Fuchs, 34 segundos atrás do catariano.