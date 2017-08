Com ginásio lotado, Brasil vence Estados Unidos em amistoso de vôlei

O segundo foi mais disputado. E o Brasil ficou na frente no momento decisivo graças a erros dos adversários. Douglas e Renan tiveram a oportunidade de entrar no final do set e ajudaram a fechar em 26 a 24.

O técnico Renan Dal Zotto colocou os principais jogadores em quadra. O Brasil começou a partida com Bruninho, Wallace, Lucarelli, Maurício Borges, Lucão e Thiago Brendle. Embalados pelos torcedores que lotaram o ginásio, não deram chances para os norte-americanos no set inicial.

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu os Estados Unidos neste domingo por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 26/24 e 25/22, em amistoso disputado no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, às 20h, em novo amistoso, mas desta vez na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus.

No terceiro, as equipes seguiram empatadas no início até que o Brasil abriu 12 a 10. Na sequência, a seleção de Renan soube administrar a vantagem e voltou a contar com grande apoio dos torcedores nos momentos finais para fechar a partida em 3 a 0.

A seleção brasileira vem de outro bom resultado. Na última sexta-feira, a equipe venceu a Venezuela por 3 sets a 0 e conquistou o sul-americano disputado no Chile. Foi o primeiro título do técnico Renan Dal Zotto no comando do time.

Renan assumiu no início do ano, em substituição a Bernardinho. Em seu primeiro grande desafio, levou o Brasil à final da Liga Mundial. Mas acabou com o vice-campeonato, ao ser batido pela França na decisão disputada na Arena da Baixada, em Curitiba.