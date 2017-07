Com 11 títulos em 20 anos, Brasil defende hegemonia no Mundial de Vôlei de Praia

Após 20 anos de sua primeira edição, o Mundial de Vôlei de Praia de 2017 começa nesta sexta-feira, em Viena, na Áustria, colocando à prova o grande momento vivido pelo Brasil na modalidade. Mais do que isso, as nove duplas do País que estarão nas areias austríacas lutarão para defender a hegemonia que os brasileiros construíram ao longo de dez edições do evento, que acontece de dois em dois anos desde 1997.

Nestas duas décadas de disputa da competição, o Brasil ganhou um total de 11 títulos, sendo seis com os homens e cinco com as mulheres. Duplas masculinas nacionais também subiram ao pódio com outras quatro medalhas de prata e mais quatro de bronze, enquanto as femininas contabilizaram ainda mais cinco segundo lugares e outros cinco terceiros. Ou seja, os brasileiros acumulam um total de 29 pódios no Mundial.

Para se ter uma ideia de quão representativa é essa vocação para ganhar medalhas nesta competição organizada pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB), apenas no torneio masculino de 2007, realizado em Gstaad, na Suíça, o País não contou com nenhuma dupla no pódio.