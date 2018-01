COI exalta decisão da Coreia do Norte de participar de Olimpíada na Coreia do Sul

O Comitê Olímpico Internacional (COI) exaltou nesta terça-feira a decisão da Coreia do Norte de enviar uma delegação para participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na vizinha Coreia do Sul, no próximo mês. Os dois países vivem relação tensa nos últimos anos.

Em comunicado divulgado poucas horas após a decisão da Coreia do Norte, o presidente do COI, Thomas Bach, enalteceu o “grande passo em direção ao espírito olímpico”. Bach afirmou que agora aguarda por detalhes para saber como será a participação dos atletas norte-coreanos.

Foto: IOC/Greg Martin

A organização dos Jogos e o próprio COI vão precisar definir os critérios de participação dos atletas, que precisam ter índice olímpico para competir em Pyeongchang entre os dias 9 e 25 de fevereiro.