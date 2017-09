COI confirma que Los Angeles cumpriu todos requisitos para sediar Jogos de 2028

Los Angeles, na Califórnia, localizada na costa oeste dos Estados Unidos, está muito perto de ser confirmada como sede dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028. Nesta segunda-feira, no primeiro dia de reunião do Comitê Executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI), em Lima, capital do Peru, a entidade divulgou que a cidade norte-americana “cumpriu todos os requisitos” para receber uma edição da Olimpíada. A confirmação deverá acontecer nesta quarta.

O documento divulgado pelo COI foi elaborado pelo Comitê de Avaliação 2028, que analisou a proposta de Los Angeles após a cidade ter anunciado no último dia 31 de julho a intenção de ser candidata a sede dos Jogos Olímpicos daqui 11 anos.

“O relatório confirma que Los Angeles está pronta para sediar os Jogos Olímpicos de 2028. Los Angeles oferece todas as garantias necessárias para confiarmos que os Jogos Olímpicos podem ser atribuídos com 11 anos de antecedência”, disse nesta segunda-feira o presidente do Comitê de Avaliação, Patrick Baumann.