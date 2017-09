COI admite que denunciante de compra de votos pelo Rio-2016 o procurou em 2012

O Comitê Olímpico Internacional (COI) justificou que é “prematuro” falar sobre o futuro de Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e escolhido pela entidade como um dos membros do Comitê de Coordenação dos Jogos de 2020, em Tóquio. Mas confirmou que, em 2012, foi contactada pela principal testemunha no caso que envolve a compra de votos pelo Rio para sediar os Jogos de 2016. Segundo o COI, porém, o assunto teria sido “um problema entre a Federação de Desportos no Gelo e o COB”. A sugestão do COI foi de que o tema fosse tratado diretamente com o COB.

O Estado revelou nesta sexta-feira que a suspeita de compra de votos pelo Rio para sediar os Jogos de 2016 foi repassada ao COI antes do evento ocorrer no País. Mas a entidade olímpica não teria reagido e, em abril de 2017, chegou a distribuir três cargos para ex-diretores do Comitê Rio-2016, inclusive para Nuzman.

LEIA TAMBÉM: Melo vence, fatura título inédito e encerra jejum do Brasil em Wimbledon

Questionada pelo Estado se o COI tomaria alguma medida em relação ao COB, se estaria considerando uma intervenção ou se Nuzman perderia seu cargo internacional, a entidade em Lausanne se limitou a dizer que seria “prematuro comentar neste momento”.