COI admite pela 1ª vez que votos podem ter sido comprados em eleição do Rio-2016

Às vésperas de seu congresso anual em Lima, no Peru, o COI abre pela primeira vez uma brecha para reconhecer que votos podem ter sido comprados para sediar Jogos Olímpicos no passado. Pressionado por conta das investigações sobre o Rio de Janeiro, a entidade declarou nesta segunda-feira que já agiu sobre as suspeitas e que vai pedir informações para a Justiça brasileira.

“O Comitê Executivo do COI reafirma hoje que é claro que violações ocorridas no passado também serão lidadas”, disse a entidade, por meio de um comunicado emitido em Lima. “Com relação às investigações sobre o ex-presidente da IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo, na sigla em inglês), Lamine Diack, e seu filho, procuradores franceses declararam que existem indícios de que pagamentos foram feitos em troca de votos “sobre a designação de cidades sedes para os maiores eventos esportivos do mundo”.

Lamine Diack está no centro do escândalo brasileiro, depois que procuradores franceses e brasileiros identificaram pagamentos em seu nome a partir de operadores da campanha do Rio de Janeiro. Entre os suspeitos está Carlos Arthur Nuzman, presidente do Comitê Rio-2016 e do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e considerado pelo presidente do COI, o alemão Thomas Bach, como seu “grande amigo”.