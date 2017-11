COB anuncia a saída de Agberto Guimarães, homem forte do esporte no comitê

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quinta-feira a saída de seu diretor executivo de Esportes, Agberto Guimarães. Ele ficou no cargo pouco mais de um ano e tinha como missão comandar o Time Brasil para os Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, no Japão. Segundo o COB, a saída foi “em comum acordo e seguindo a reestruturação assumida pela nova gestão”.

Desde que Paulo Wanderley Teixeira assumiu o comando do COB, no mês passado, a entidade vem passando por uma profunda reestruturação financeira. Em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, no final de outubro, o novo presidente afirmou que a entidade passaria por cortes e “fatalmente” haveria mudanças em seu quadro de diretores. Na ocasião, ele elogiou Agberto Guimarães – a quem chamou de “um dos grandes quadros do COB” -, mas não confirmou que ele permaneceria na entidade.

LEIA TAMBÉM: Estado marca entrega de medalhas dos Regionais a municípios

Esta é a terceira saída de peso do COB desde que Paulo Wanderley Teixeira assumiu o comando da entidade no lugar de Carlos Arthur Nuzman. O primeiro a deixar o comitê foi o general Augusto Heleno, que comandava o Instituto Olímpico – órgão educacional do COB. Ele pediu desligamento. Depois, foi a vez do secretário-geral e diretor financeiro, Sérgio Lobo, que fora demitido.