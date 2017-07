Cláudia Gadelha já planeja combate contra campeã polonesa pelo cinturão no UFC

Depois de finalizar a polonesa Karolina Kowalkiewicz, no início de junho, no UFC Rio, Cláudia Gadelha voltou a falar sobre a disputa do cinturão peso-palha do Ultimate. Atual número 1 do ranking, a brasileira afirma que precisará de seis a oito meses para encarar a campeã, também da Polônia, Joanna Jedrzejczyk.

Além do cinturão, Cláudia Gadelha falou, em entrevista exclusiva ao jornal O Estado de S.Paulo, sobre a sua mudança definitiva para os Estados Unidos e a dificuldade para se desligar do Rio, local onde construiu a sua carreira no MMA.

No UFC Rio, ela venceu Karolina Kowalkiewicz no começo do primeiro round. Para Cláudia Gadelha, a luta foi muito importante. “Geralmente eu sempre peço para encarar os maiores desafios e, antes da Karolina, eu peguei a número 14 do ranking e não estava feliz com isso”, disse. “Eu realmente quero encarar as melhores lutadoras e sabia que enfrentar a Karolina seria bom, ela é uma atleta de alto nível, não é à toa que ela é a número dois do ranking”.