Cibulkova sofre, mas vence de virada na estreia no Torneio de New Haven

A tenista eslovaca Dominika Cibulkova sofreu nesta quarta-feira, mas venceu em sua estreia no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número dois, ela precisou de uma virada para superar a francesa Alize Cornet pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/4.

Em uma temporada de poucas atuações grandiosas, Cibulkova mostrou poder de superação nesta noite. Além de começar atrás no placar, ao perder o set inicial, ela iniciou em desvantagem no terceiro set. Chegou a estar com uma quebra de saque atrás antes de iniciar a reação.

LEIA TAMBÉM: Brasil reage na Liga Mundial e conquista 1ª vitória com Renan dal Zotto

Irregular ao longo de toda a partida, a eslovaca cedeu 12 break points a rival e salvou sete. Mesmo levando cinco quebras, Cibulkova conseguiu se impor diante da francesa, que cometeu sete duplas faltas no duelo. Mais concentrada, a número 11 do mundo se saiu melhor nos games finais e fechou o jogo após 2h02min de confronto.