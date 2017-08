Chuva volta a atrapalhar programação de Toronto e interrompe jogo de Muguruza

A chuva começou no começo da tarde e atrasou o início do duelo entre a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a checa Karolina Pliskova, atual número 1 do mundo. Quando liberadas para entrar em quadra, elas fizeram um grande jogo de quase três horas de duração.

A chuva voltou a atrapalhar a programação do Torneio de Toronto, nesta sexta-feira, e acabou adiando para sábado o duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a ucraniana Elina Svitolina. O mau tempo interrompeu o jogo antes do início do segundo set. ampeã de Wimbledon, Muguruza venceu a primeira parcial por 6/4.

Voltando ao circuito após ficar 11 meses afastada em razão de lesões, Stephens já eliminou na quadra dura canadense a checa Petra Kvitova e a alemã Angelique Kerber, ex-líder do ranking. Com estas vitórias, ela já deu um salto de quase 800 posições no ranking da WTA. Atual 934ª colocada, ela deve assumir a 152ª posição se cair na semifinal. Se avançar à final, deve subir ainda mais no ranking.

A chuva, que deu trégua no meio da tarde, voltou a cair no início da noite em Toronto. A organização tentou reiniciar os jogos por três vezes, sem sucesso. Assim, a romena Simona Halep e a francesa Caroline Garcia nem chegaram a entrar em quadra para o aquecimento nesta sexta. Elas vão se enfrentar neste sábado. A vitoriosa desta partida deve fazer dois jogos no mesmo dia.

LEIA TAMBÉM: Com desgaste muscular, D'Alessandro vai desfalcar o Inter contra o Paysandu