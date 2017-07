Chris Froome cruza linha de chegada em Paris e ganha Volta da França pela 4ª vez

Em uma etapa protocolar de 103 quilômetros entre Mongeron e a praça Champs-Elysees, um dos cartões postais de Paris, o britânico Chris Froome assegurou pela quarta vez em sua carreira – e a terceira de forma consecutiva – o título da Volta da França, a mais tradicional prova do ciclismo de rua do mundo. Ele completou as 21 etapas em 86h20min55 e ficou 54 segundos à frente do colombiano Uran Rigoberto. O local Romain Bardet completou o pódio com o tempo total de 86h23min15.

Neste domingo, Chris Froome foi apenas o 86.º colocado e se tornou o sétimo ciclista a vencer a Volta da França sem ser o melhor de uma etapa sequer. Quem levou a melhor foi o holandês Dylan Groenewegen. Ele completou o percurso até a capital francesa em 2h25min39s e foi seguido pelo alemão André Greipel e pelo norueguês Edvald Boasson Hagen.

Com as quatro conquistas, Chris Froome fica mais próximo de entrar no seleto grupo dos maiores campeões da Volta da França com cinco triunfos cada: os franceses Jacques Anquetil e Bernard Hinault, o belga Eddy Merckx e o espanhol Miguel Indurain. O norte-americano Lance Armstrong teve seus seis títulos cassados por causa de doping. O britânico foi recebido na chegada pela esposa, Michele, e o filho, Killian.