China assegura título da Copa dos Campeões com triunfo dos EUA sobre o Japão

A seleção feminina de vôlei da China assegurou com uma rodada de antecedência o título da Copa dos Campeões, disputada em sistema de pontos corridos no Japão. Após ficar muito perto da conquista com a vitória 3 sets a 0 (25/20, 25/18 e 25/20) sobre a Rússia, a equipe faturou o título no complemento da rodada deste sábado, com o triunfo dos Estados Unidos por 3 a 2 sobre o Japão (22/25, 25/21, 26/28, 25/21 e 15/12), em Nagoya.

Com esse resultado, a seleção chinesa não poderá ser ultrapassada na rodada final da Copa dos Campeões, que será disputada neste domingo. As campeãs têm campanha perfeita, com quatro vitórias e 11 pontos somados. As norte-americanas tem três triunfos e sete pontos, enquanto o Brasil soma oito pontos e duas vitórias. O Japão também acumula duas vitórias, com seis pontos. A Rússia ganhou uma vez e está com quatro pontos. Já a Coreia do Sul perdeu os quatro jogos que disputou e fechará a Copa dos Campeões na lanterna.

LEIA TAMBÉM: Conselho Municipal de Los Angeles aprova realização dos Jogos Olímpicos de 2028

Atual medalhista de ouro olímpica, a seleção chinesa já havia faturado a Copa dos Campeões em 2001, se igualando ao Brasil como maior vencedor da competição – a equipe nacional faturou o título do torneio em 2005 e em 2013.