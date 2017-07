Chilenos de Americana já preparam comemoração

Embalados com as conquistas recentes da equipe – como a prazerosa vitória contra a Argentina na Copa América – os torcedores dizem que o Chile nunca teve uma seleção tão forte. “A gente sempre viajou para competir. Agora estamos brigando por títulos”, diz Ramon, de 62 anos, cidadão que trocou Santiago por Americana há 31 anos. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O programa de domingo já está marcado. O pessoal da comunidade chilena vai se encontrar na casa de Ramon Turra Marchant, na Vila Santa Catarina, e passar a tarde diante do telão, vibrando com a seleção sul-americana na final da Copa das Confederações. E o entusiasmo é grande. Ter craques do porte de Claudio Bravo, Aléxis Sanchez e Vidal, convenhamos, não é para qualquer um. E pouco importa se, do outro lado do campo, estará a poderosa Alemanha.

Hoje, a família mora em um sobradinho na Rua Abolição. É daqueles imóveis antigos, com taco na sala e piso cerâmico vermelho na cozinha. Batentes e portas instalados há uns 50 anos. Ali Ramon criou os filhos e viu nascer quatro netos. O homem adora Americana, e diz que nunca pensou em sair da daqui. Sete dos nove irmãos continuam no Chile. E ele passeia por lá de vez em quando. Mas conta que já se acostumou com a paisagem daqui: ele se encanta com o Córrego do Parque. E acha lindo até o Ribeirão Quilombo que, na sua opinião, pode virar um lugar encantador se for bem tratado. Ah, mais uma prova de amor pela cidade: é torcedor de carteirinha do Rio Branco.

CRAQUES

Apaixonado pelo futebol desde que se conhece por gente, Ramon fala que o Chile revelou para o mundo craques como Figueiroa, Zamorano, Marcelo Salas e Valdivia. Mas ele reconhece que, cada um a seu tempo, foram estrelas solitárias de seleções bem fraquinhas. Bem diferente do Brasil, compara, que sempre foi uma potência mundial do futebol. “Hoje, a gente vê a seleção do Chile respeitada por onde passa. É temos agora a chance de ver a equipe conquistar um torneio muito importante”, explica.

Alemanha? Sim, o Ramon sabe. Os europeus não estão dando muita bola para o torneio. É um time renovado, que se fortalece para as próximas copas. Mas, na sua opinião, é uma escola famosa pela disposição tática. “São perigosos. Mas, para o Chile, é o jogo da vida. Não sei se vamos ter uma geração igual a essa. Então a gente precisa ganhar o jogo”, resumiu.

O detalhe é que a churrasqueira está lá, no quintal. Mas ninguém vaio querer passar o dia manobrando espetos enquanto a seleção do Chile joga. Então a dona Cristina vai fazer uma lasanha para a turma. E já passou o sábado no supermercado comprando muita massa e recheio.