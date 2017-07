Chileno e Felipe Bardi recebem medalha Ayrton Senna

Foto: Câmara de Americana / Divulgação

O lutador americanense de muay thai Luan Aguirre Elias, o Luan Chileno, de 27 anos, recebeu na noite de ontem a medalha de mérito Ayrton Senna na Câmara Municipal de Americana. A honraria é concedida aos principais destaques do esporte na cidade. Felipe Bardi dos Santos, do atletismo, que aos 18 anos compete pelo Sesi de Piracicaba, também foi homenageado. Ele foi vice-campeão brasileiro nos 100 e 200 metros rasos neste ano.

A premiação acontece após o lutador conquistar em março deste ano o tricampeonato mundial de muay thai, em Bangkok, na Tailândia, e foi vista como uma surpresa pelo atleta. “Eu não esperava, no começo do ano teve a premiação aos atletas de 2016 e eu não estava no meio, então eu fiquei surpreso por estar recebendo o prêmio. Recebi uma moção de aplausos e depois veio a notícia do prêmio Ayrton Senna, então eu fiquei bem alegre por ter um reconhecimento, pois acredito que essa medalha pode estar somando ao meu currículo e me ajudando no futuro. Existem várias formas de apoiar um atleta, não é só com dinheiro”, destacou Luan.

Para se manter em alto nível, o atleta, que também é professor de muay thai, permanece com sua rotina diária de duas horas de treino específico da modalidade, seguidas por mais uma hora de treino físico.