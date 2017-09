Chefe da Mercedes garante que vai renovar contrato de Bottas

O finlandês Valtteri Bottas foi o piloto mais rápido nos treinos livres desta sexta-feira do GP da Itália, a 13ª etapa da temporada 2017 da Fórmula 1, e recebeu uma ótima notícia no circuito de Monza: a Mercedes assegurou que ele vai permanecer na equipe por pelo menos mais um ano.

Bottas, de 28 anos, foi contratado pela Mercedes com um acordo válido apenas para esta temporada após o alemão Nico Rosberg surpreender ao decidir se aposentar logo após conquistar o título do Mundial de Pilotos de 2016. “É lógico que vamos continuar com Valtteri”, disse o chefe de esportes à motor da equipe, Toto Wolff.

LEIA TAMBÉM: Bellucci alega problema físico e desiste do Torneio de Winston-Salem

O piloto finlandês conquistou duas vitórias e foi oito vezes ao pódio nesta temporada, ocupando o terceiro lugar no campeonato, 41 pontos atrás do líder, o alemão Sebastian Vettel, da Ferrari, e a 34 do britânico Lewis Hamilton, o seu companheiro de equipe na Mercedes e segundo colocado na classsificação.