CAS ouvirá em novembro recurso contra medalha olímpica cassada de Bolt

O recurso do caso envolvendo a medalha olímpica retirada de Usain Bolt e da equipe de revezamento 4×100 metros da Jamaica nos Jogos de Pequim, em 2008, vai ser avaliado em novembro.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira que a apelação de Nesta Carter contra a desclassificação imposta pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) teve a audiência marcada para 15 de novembro. O veredicto deverá ser apresentado nas semanas seguintes.

Carter testou positivo para o estimulante proibido metilhexaneamina na reanálise feita no ano passado do exame antidoping realizado nos Jogos de Pequim. Ele e Bolt faziam parte da equipe de revezamento 4×100 metros que ganhou o ouro com um recorde mundial de 37s10. Na final, Carter largou e Bolt foi o terceiro a correr pela equipe que também contava com Michael Frater e Asafa Powell.