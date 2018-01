CAS marca julgamento de atletas russos para a próxima segunda-feira

Dos 42 atletas que entraram com recurso no CAS contra a suspensão de doping de 2014, três, que fazem parte do time de biatlo, ficaram fora do julgamento da próxima semana. O primeiro grupo de atletas que serão julgados são da equipe de bobsled, esqui cross-country, skeleton e patinação de velocidade. Neste grupo, estão atletas que continuaram a competir em corridas da Copa do Mundo não controladas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI). No segundo grupo, de 11 casos, estão atletas de bobsled, luge e hóquei no gelo feminino.

A Rússia foi excluída de participar dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang e, por causa de escândalos de doping, teve que devolver, até o momento, 13 medalhas, quatro delas de ouro. Com a suspensão, a Rússia entrou em peso na CAS para reaver as medalhas perdidas nos Jogos de 2014.

