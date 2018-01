CAS confirma novos recursos de russos contra punição do COI e número chega a 42

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) confirmou nesta terça-feira que recebeu mais 20 recursos de atletas russos punidos por doping pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) recentemente. Agora o número de esportistas tentando recurso na Corte atinge 42.

Segundo a CAS, os todos casos serão analisados conjuntamente na semana do dia 22 de janeiro. A entidade “espera” apresentar o veredicto no dia 31 deste mês, apenas nove dias antes da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul.

A data, contudo, vai estourar o prazo dado pelo COI para a confirmação dos atletas na Olimpíada. A data limite é dia 28 de janeiro.