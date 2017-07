Campeões vivem nova realidade na 9 de Julho

Foto: Divulgação

O casal de ciclistas Joel Prado Júnior, de 24 anos, e Daniela Lionço, de 28, que mora em Americana, volta neste domingo a São Paulo, onde disputam a 71ª Prova Ciclística Internacional 9 de Julho, uma das principais competições da modalidade no Brasil, onde tanto ele quanto ela venceram na disputa de 2016, na elite masculina e feminina, respectivamente.

De acordo com Joel, que compete por Santos e busca o tricampeonato, já que venceu também no ano retrasado, ele e Daniela, que compete pela Força Aérea Brasileira e já havia sido vice em 2015, se conheceram em 2010, voltaram a se encontrar em 2013 e estão juntos desde então. Eles têm o pequeno Sebastian, de apenas 3 meses, do qual Daniela já estava grávida de um mês na conquista do título do ano passado.

Para esta prova, Joel é considerado um dos favoritos e, segundo ele, no caso de Daniela, em função da gravidez e da chegada do filho, ela acabou retomando os treinamentos há cerca de um mês somente e, desta forma, o objetivo é conseguir terminar a prova. Para o casal, que vive no Jardim São Pedro, uma dupla conquista consecutiva seria considerada um “sonho”.