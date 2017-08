Campeões em 2015, Isaquias e Erlon ficam em quarto no Mundial de Canoagem

Os brasileiros Isaquias Queiroz e Erlon de Souza não conseguiram defender o título de 2015 e ficaram apenas com a quarta colocação do C2 1000 metros no Mundial de Canoagem de Velocidade, em Racice, na República Checa. Na manhã deste domingo, a dupla decepcionou e ficou sem medalha.

Isaquias e Erlon eram favoritos para subir ao pódio em Racice. Afinal, vinham do título no Mundial de 2015, em Milão, e faturaram a medalha de prata na Olimpíada do Rio, no ano passado. Mas o desempenho neste domingo não foi o esperado, principalmente nos primeiros metros.

LEIA TAMBÉM: Brasileiro descarta lesão, mas lamenta queda nos 400m com barreiras em Londres

Ao contrário do que havia acontecido no Rio, quando chegaram a liderar a prova e perderam fôlego no fim, Isaquias e Erlon largaram mal neste domingo e tiveram que buscar a recuperação ao longo do trajeto. Até chegaram perto do pódio, mas acabaram de fora.