Campeão mundial dos 110m com barreiras, russo pede aval para competir

Atual campeão mundial dos 110m com barreiras, o russo Sergei Shubenkov pediu autorização à Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) para competir internacionalmente como um atleta neutro. Ele é o primeiro atleta a confirmar essa solicitação.

No começo do mês, a IAAF apresentou uma série de critérios para admitir que atletas russos compitam como neutros na temporada internacional. O principal deles é que o esportista demonstre que ele não está diretamente implicado de qualquer forma com “o fracasso da ARAF em colocar em prática um adequado sistema de proteção dos atletas limpos”.

Será ponderado se o atleta tem ou teve treinador, médico ou qualquer pessoa da equipe envolvida na violação das regras do doping; quantas amostras de doping ele colheu nos últimos anos; se em algum momento ficou sem ser testado; e se as amostras armazenadas estão sujeitas a novos testes.

Shubenkov acredita que se encaixa nesses critérios e, por isso, enviou toda a documentação à federação russa, que deve repassá-la à IAAF. Ele, entretanto, não cria esperanças. “Eu prefiro não fazer previsões sobre minhas chances de conseguir a permissão. Da última vez eu também confiei na lógica da IAAF, mas minhas esperanças não se justificaram”, afirmou, lembrando dos Jogos Olímpicos do Rio. Na ocasião, a IAAF só aceitou a participação de uma atleta da Rússia, a três vezes campeã europeia do salto em distância Daria Klishina.