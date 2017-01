Campeã em Brisbane, Pliskova sobe para a quinta posição no ranking da WTA

A WTA divulgou nesta segunda-feira mais uma atualização semanal de seu ranking, e nele, a checa Karolina Pliskova foi a maior destaque. Campeã do Torneio de Brisbane, na Austrália, no último sábado, a tenista ganhou uma posição na nova lista e apareceu na quinta colocação.

Com a conquista, Pliskova ganhou 370 pontos e ultrapassou a eslovaca Dominika Cibulkova, chegando a 4.970. Com isso, a checa igualou a melhor colocação que já teve na carreira e chegará embalada para a disputa do primeiro Grand Slam do ano, o Aberto da Austrália, a partir da próxima segunda-feira.

Esta foi a única alteração no Top 10 do ranking, mas outras três mudanças aconteceram nas 20 primeiras colocações. A ucraniana Elina Svitolina ganhou uma posição e agora é a 13.ª, deixando para trás a bielo-russa Victoria Azarenka. Já a norte-americana Venus Williams ganhou a 16.ª colocação da russa Elena Vesnina, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki agora fecha o Top 20, após ser ultrapassada pela checa Barbora Strycova.

Nas primeiras posições, tudo igual. A ponta continua nas mãos da alemã Angelique Kerber, mesmo com a queda precoce nas quartas de final em Brisbane. Ela possui 8.875 pontos contra 7.080 da norte-americana Serena Williams, que também foi eliminada precocemente no Torneio de Auckland, logo na segunda rodada. A polonesa Agnieszka Radwanska, com 5.420 pontos, e a romena Simona Halep, com 5.257, completam as quatro primeiras colocações.

Entre as brasileiras, novas quedas. A número 1 do País, Paula Gonçalves caiu da 168.ª para a 170.ª posição, com 337 pontos. Bia Haddad caiu de 173.ª para 175.ª, com 324. A única que manteve sua colocação foi Teliana Pereira: 204.ª, com 264 pontos.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1º – Angelique Kerber (ALE), 8.875 pontos

2º – Serena Williams (EUA), 7.080

3º – Agnieszka Radwanska (POL), 5.420

4º – Simona Halep (ROM), 5.257

5º – Karolina Pliskova (RCH), 4.970

6º – Dominika Cibulkova (ESQ), 4.875

7º – Garbiñe Muguruza (ESP), 4.420

8º – Madison Keys (EUA), 4.137

9º – Svetlana Kuznetsova (RUS), 4.115

10º – Johanna Konta (GBR), 3.690

11º – Petra Kvitova (RCH), 3.485

12º – Carla Suárez Navarro (ESP), 2.985

13º – Elina Svitolina (UCR), 2.895

14º – Victoria Azarenka (BLR), 2.591

15º – Timea Bacsinzky (SUI), 2.347

16º – Venus Williams (EUA), 2.240

17º – Elena Vesnina (RUS), 2.229

18º – Roberta Vinci (ITA), 2.210

19º – Barbosa Strycova (RCH), 2.170

20º – Caroline Wozniacki (DIN), 2.135

170º – Paula Gonçalves (BRA), 337

175º – Bia Haddad (BRA), 324

204º – Teliana Pereira (BRA), 264