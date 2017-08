Caio Bonfim faz prova de recuperação e fatura medalha de bronze na marcha

O brasileiro Caio Bonfim fez uma impressionante prova de recuperação e conquistou a medalha de bronze na marcha atlética de 20 quilômetros. Na metade da prova, ele estava em 14º lugar e conseguiu um sprint no fim para dar ao Brasil a primeira medalha no Mundial de Londres e a primeira na história da modalidade.

O ouro ficou com o colombiano Eider Arévalo, que completou a prova em 1h18m53, e venceu a disputa com o russo Sergey Shirobokov, que terminou com a prata por apenas dois segundos. Shirobokov, no entanto, precisou competir com uma bandeira neutra neste Mundial devido as sanções da Federação Internacional de Atletismo à Rússia pelo escândalo de doping deflagrado no país.

LEIA TAMBÉM: Nadal arrasa mais um e avança à 3ª rodada em Paris; Melo vence estreia nas duplas

O brasileiro terminou a prova com o tempo de 1h19m04 e estabeleceu um novo recorde brasileiro. “A ficha não caiu. É hora de ser grato à minha família, à minha esposa e aos meus irmãos. Não sei dizer ainda o que essa medalha representa. Acho que até os 80 anos vou experimentar a sensação de ser medalhista mundial”, disse em entrevista ao Sportv.