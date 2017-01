Bruninho homenageia Bernardinho após despedida: ‘Obrigado por tudo’

Bernardinho deixa a seleção brasileira masculino de vôlei nesta quarta-feira, após 16 anos, levando consigo alguns críticos, é verdade, mas reconhecido como o maior técnico que a equipe já teve. Foram quatro finais olímpicas e duas medalhas de ouro para o Brasil sob o comando do treinador.

Ao homenagear o próprio pai, o levantador Bruninho compartilhou uma imagem em que ele e seus companheiros de seleção brasileira jogam o técnico para o alto em comemoração ao ouro olímpico conquistado no Rio.

“Descrever mais de 20 anos entre seleção feminina e masculina são difíceis de dizer. Essa imagem que você merece depois de tantos anos. Toda tua dedicação, paixão e amor pelo que faz são inspirações para todas as gerações. Obrigado por tudo! E que venham novos desafios na tua vida”, postou o levantador no Instagram.

Outro jogador símbolo da passagem de Bernardinho pela seleção, Gustavo também foi só elogios. “Um comandante que mudou a nossa forma de jogar e de pensar. Que nos ensinou o sentido do sacrifício e do altruísmo. Mas o fato do Bernardinho sair é que se interrompe uma sequência de 16 anos dele a frente da nossa seleção. Obrigado professor por tudo.”

Nalbert, ex-capitão da seleção, lembrou que a escolha por Renan Dal Zotto para substituir Bernardinho é uma indicação de que o trabalho terá uma continuidade. “Renan tem toda a capacidade para fazer um grande trabalho. O Bernardinho, certamente, participou da decisão e estará bem próximo da seleção”, apostou.

Pelo Twitter, Lipe escreveu: “Obrigado Bernardo pelo que fez pelo vôlei! Sucesso ao novo comandante Renan!”. Já Murilo, outro que foi capitão com Bernardinho, se surpreendeu com a escolha por Renan. “(Esperava) Rubinho ou um técnico que estava na Superliga”, comentou o jogador, também pelo Twitter. Ainda assim, apostou: “Seleção vai manter o nível e seguir brigando pelo ouro”.