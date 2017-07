Brasileiros vão mal na plataforma de 27m e 20m no Mundial de Budapeste

O Brasil fez uma estreia discreta no salto das plataformas de 27 e 20 metros no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. Murilo Galves Marques e Jacqueline Valente, representantes do País no chamado High Diving, não conseguiram se aproximar dos primeiros colocados em seus primeiros saltos na prova mais radical do programa do Mundial.

Às margens do Rio Danúbio, e diante do portentoso Parlamento da Hungria, Murilo fez dois saltos na plataforma de 27 metros. No primeiro, ficou em 13º entre 22 competidores. Mas, no segundo, foi mal e acabou o dia somente na 21ª e penúltima posição, com 114,35 pontos. O brasileiro fará mais um salto no domingo, na finalização da prova.

“No segundo salto a saída foi um pouco mais rápida do que normalmente faço. Então acabei ficando um pouco tenso e o braço ficou para cima. Está é a segunda vez que isso acontece comigo. Fico um pouco desapontado. Agora fica difícil, porque temos um salto para entrar na final”, comentou o brasileiro, que fez sua estreia em Mundiais. Se conseguir se recuperar, Murilo entrará na disputa final, que contará somente com os 12 melhores desta primeira fase.