Brasileiro fica em 20º na plataforma de 27m no Mundial de Budapeste

O brasileiro Murilo Galves Marques terminou neste domingo sua participação na plataforma de 27 metros, prova também conhecida como High Diving, com a 20ª colocação no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste, na Hungria. A competição, à beira do Rio Danúbio, contou com a presença de 22 atletas.

Estreante em Mundiais, Murilo fez três saltos na prova, que teve início na sexta-feira. No primeiro, obteve a 13ª colocação. No entanto, ele errou a saída no segundo e caiu para o 21º lugar. Neste domingo, conseguiu se recuperar, mas não avançou à final e precisou se contentar com o 20º posto, com 194,95 pontos.

LEIA TAMBÉM: Wawrinka vence Kuznetsov e encara algoz de Nishikori na final em Genebra

A medalha de ouro foi conquistada pelo norte-americano Steve Lo Bue, com 397,15 pontos. A prata ficou com o checo Michael Navratil, com 390,90. E o italiano Alessandro de Rose completou o pódio, com 379,65 pontos.