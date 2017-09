Brasileiro Andrew Parsons é eleito presidente do Comitê Paralímpico Internacional

O novo presidente do Comitê Paralímpico Internacional (IPC, na sigla em inglês) é um brasileiro. Nesta sexta-feira, Andrew Parsons venceu a eleição realizada em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, palco da Assembleia Geral da entidade, logo na primeira rodada de votação.

Parsons teve outros três adversários na eleição: o canadense Patrick Jarvis, o dinamarquês John Petersson e a chinesa Haidi Zhang. Com a vitória, ele vai suceder o britânico Philip Craven, se tornando o terceiro presidente da história do IPC – o outro foi o canadense Robert Steadward.

“Estou absolutamente encantado e não sei o que dizer. Gostaria de agradecer aos membros do IPC por sua confiança. Ao longo da minha campanha, acho que expliquei o que planejo fazer como presidente do IPC e os membros entenderam e me deram o apoio. Agora é hora de arregaçar as mangas e trabalhar muito com os membros e a nova diretoria”, disse Parsons.