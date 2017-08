Brasileiras vão mal no heptatlo e se distanciam da briga por medalhas do Mundial

Na disputa do arremesso de peso, Tamara Alexandrino fez a marca de 13,69 metros e foi a 13ª entre as 16 de sua série, enquanto Vanessa Spinola atingiu apenas 12,12m. E, nos 200 metros, Tamara marcou 24s64 e acabou em quarto de sua bateria – Vanessa foi a penúltima de sua série com 25s15.

Com 3.552 pontos somados, Tamara Alexandrino terminou o dia na 19ª colocação, bem distante da líder alemã Carolin Schäfer, que soma 4.036. Pior ainda é a situação de Vanessa Spinola, 29ª e penúltima com apenas 3.222 pontos.

As brasileiras Tamara Alexandrino e Vanessa Spinola tiveram um sábado complicado na disputa do heptatlo no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado no Estádio Olímpico de Londres, e ficaram bem distantes da briga por medalhas.

Ainda neste sábado, na final feminina dos 10 mil metros, a atual campeã olímpica Almaz Ayana ganhou com extrema tranquilidade ao terminar com o tempo de 30min16s32, deixando sua compatriota etíope Tirunesh Dibaba na segunda posição, com 31min02s69. A queniana Agnes Jebet Tirop completou o pódio (31min03s50).

No salto em distância masculino, o sul-africano Luvo Manyonga ficou com o ouro ao terminar com a marca de 8,48 metros, apenas quatro centímetros na frente do norte-americano Jarrion Lawson. Rushwahl Samaai completou a festa sul-africana ao levar o bronze (8,32m).

E, no lançamento de disco, com 69,21 metros, o lituano Andrius Gudzius ficou com o ouro ao fazer uma marca dois centímetros melhor do que o sueco Daniel Stahl – o bronze foi para o norte-americano Mason Finley.