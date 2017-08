Brasileiras são eliminadas no individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica

As brasileiras Natália Gaudio e Karine Walter encerraram nesta quinta-feira as suas participações na fase de classificação do individual geral do Mundial de Ginástica Rítmica, disputado em Pesaro, na Itália, sem conseguirem avançar à final.

E o melhor desempenho foi de Natália. Depois de fazer 13,550 pontos no arco e 13,700 na bola na última quarta-feira, ela somou 14,550 nas maças e 13,250 nas fitas nesta quinta. Acabou, assim, na 35.ª colocação com um total de 55,050 pontos.

Representante brasileira no individual durante os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Natália Gaudio lamentou um erro cometido nas fitas. “Eu gostei muito, apesar de ter tido uma falha na fita. Eu entrei me cobrando muito por causa da minha última apresentação no aparelho em Kazan, na Copa do Mundo, quando obtive uma nota alta. Entrei pensando que tinha que acertar tudo e acabei errando no finalzinho. Mas, nas maças, já entrei bem mais tranquila e consegui fazer a série muito melhor”, comentou. “Para mim já é uma vitória, ainda mais depois de ficar três meses em recuperação de uma cirurgia no pé”.