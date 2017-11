Brasil vence a Itália e conquista o título de Desafio Internacional de Judô

A seleção brasileira de judô conquistou neste domingo o título do último Desafio Internacional de 2017 ao vencer a seleção da Itália por 4 a 1, no ginásio do Esporte Clube Pinheiros, em São Paulo. A disputa começou com Ketleyn Quadros derrotando Maria Centracchio por um waza-ari no golden score. Na segunda luta, David Lima (73kg) foi mais agressivo e encaixou uma chave de braço para fazer Augusto Meloni desistir do combate. Vitória por ippon e dois pontos de vantagem para o Brasil no placar.

O ponto decisivo ficou para o terceiro combate entre Rafaela Silva e Anna Righetti. A campeã olímpica nos Jogos do Rio-2016 usou toda a sua experiência para dominar o duelo e marcar dois waza-aris que lhe garantiram a vitória e o título antecipado ao Brasil.

LEIA TAMBÉM: Vandeweghe bate Pliskova e vai à semifinal do US Open; Muguruza é a nova nº 1

“Ela é uma atleta que ainda não rodou muito no circuito mundial. Eu já tenho essa bagagem e usei muito da minha experiência para administrar a vantagem que consegui logo no início. Aproveitei também para estudá-la, pois nunca tinha lutado contra ela”, explicou Rafaela Silva. “É legal estar em clima de competição, com a torcida apoiando e serve como um treinamento para as próximas competições também”.