Brasil sofre para vencer a Holanda e torce pela China para avançar no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei sofreu, mas segue viva na fase final do Grand Prix. Nesta quinta-feira, em Nanquim, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães superou a Holanda por 3 sets a 2, com parciais de 25/27, 25/23, 22/25, 25/22 e 15/11.

O compromisso foi o segundo do Brasil no Grupo J do Grand Prix, sendo que a equipe havia perdido para a China por 3 a 0 no primeiro, na última quarta-feira. Por isso, para a seleção avançar às semifinais, precisará que a equipe chinesa supere as holandesas nesta sexta-feira, no último duelo da chave, o que a classificaria em segundo lugar. Mas independentemente do resultado, a China já está garantida nas semifinais.

No confronto desta quinta-feira, o Brasil entrou em quadra com Roberta, Tandara, Natália, Rosamaria, Adenízia e Carol, além da líbero Suelen. Durante o duelo, o técnico José Roberto Guimarães promoveu as entradas de Macris, Amanda, Gabi, Suellen, Bia e Monique Pavão.