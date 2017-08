Brasil fecha Pan de Ginástica Artística de Especialistas com cinco medalhas

O Brasil fechou o Pan-Americano de Ginástica Artística de Especialistas, realizado em Lima, no Peru, com cinco medalhas. Esta foi uma das primeiras competições internacionais do novo ciclo olímpico e o País contou com a presença de quatro ginastas: Arthur Zanetti, Caio Souza e Jared Azzarini no masculino; e Carolyne Pedro no feminino.

No segundo dia das finais, Caio Souza subiu ao lugar mais alto do pódio nas paralelas ao somar 14,500. O argentino Osvaldo Martínez foi o segundo colocado (13,767) e o dominicano Audrys Nin Reyes, o terceiro (13,433). Na barra fixa, Caio garantiu o bronze com 13,767. Audrys Nin Reyes fez 13,933 e ficou com o ouro. Kevin Cerda, do México, foi medalha de prata (13,800).

Mesmo sem subir ao pódio, Jared Azzarini também obteve boas colocações. Ele participou de três finais e foi quarto colocado nas paralelas (13,000), quarto na barra fixa (13,233) e sexto no salto (13,633/13,657).