Brasil estreia na fase final da Liga Mundial contra o Canadá

Um estádio de futebol, adaptado para receber uma quadra de vôlei no meio do gramado e assentos para cerca de 30 mil pessoas, será o palco a partir desta terça-feira da fase final da Liga Mundial. Seis países, divididos inicialmente em dois grupos de três, disputam o título, que será definido na noite do próximo sábado. Na primeiro rodada, pelo Grupo A, o jogo inaugural será justamente o do Brasil, que enfrentará o Canadá, às 15h05.

A equipe brasileira chega para as finais depois de nove partidas e seis vitórias conquistadas na fase classificatória. Além dos canadenses, jogará contra a Rússia, nesta quinta-feira. O Brasil só não foi melhor que a França, que integra o Grupo B junto com Estados Unidos e Sérvia, a atual campeã da Liga Mundial.

LEIA TAMBÉM: Maria Elisa e Carol são convidadas e deixam Brasil com 11 duplas no Mundial

A expectativa é por uma das mais difíceis fases finais dos últimos anos. Para o técnico do Brasil, Renan Dal Zotto, é impossível destacar uma das equipes como forte candidata ao título. “Não tem como apontar favoritos. São seis equipes que podem chegar a conquista do título sem a menor sombra de dúvidas”, afirmou.