Brasil estreia com uma vitória e 3 derrotas no Finals do vôlei de praia

O Brasil estreou com uma vitória e três derrotas no World Tour Finals do Circuito Mundial de vôlei de praia, em Hamburgo, na Alemanha. O único triunfo desta quarta-feira veio com Ágatha e Duda na chave feminina desta última etapa da temporada, que reúne as oito melhores duplas do ano e mais quatro parcerias convidadas no masculino e no feminino.

Ágatha e Duda derrotaram as suíças Nina Betschart e Tanja Hüberli por 2 sets a 0, com parciais de 21/15 e 21/17. Na quinta, vão duelar com as norte-americanas April Ross e Lauren Fendrick.

LEIA TAMBÉM: Elise e Taiana vencem duelo brasileiro no 1º dia do Mundial de Vôlei de Praia

Larissa e Talita, outras representantes do Brasil no Finals, foram derrotadas pelas alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhorst, atuais campeãs olímpicas e mundiais, por 21/17 e 21/19). Na quinta, elas vão encarar as norte-americanas Brooke Sweat e Summer Ross.