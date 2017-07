Brasil coloca 4 duplas femininas de vôlei de praia nas oitavas em Gstaad

Para assegurar o aproveitamento de 100% na etapa, Larissa e Talita precisaram vencer as alemãs Victoria Bieneck e Isabel Schneider por 2 sets a 0, com parciais de 21/11 e 26/24. Nas oitavas, elas farão um duelo totalmente brasileiro contra Fernanda Berti e Bárbara Seixas, medalha de prata nos Jogos do Rio-2016, ao lado de Agatha.

Formando dupla com Duda neste ano, Ágatha superou as canadenses Heather Bansley e Brandie Wilkerson por 21/18, 17/21 e 15/13, pela última rodada da fase de grupos, mantendo o 100% de aproveitamento. Nas oitavas de final, elas vão encarar as vencedoras do confronto entre as norte-americanas Kerri Walsh e Branagh e as suíças Huberli e Betschart.

Já Elize Maia e Taiana, que vieram do “country quota”, derrotaram as irmãs ucranianas Inna e Iryna Makhno por 21/10 e 21/16). Suas próximas adversárias serão as australianas Bawden e Clancy.

Outra dupla brasileira na disputa, Juliana e Carolina Horta foram eliminadas na repescagem. Elas até venceram as espanholas Elsa Baquerizo e Amaranta Navarro por 2 21/14 e 21/15, na rodada final da fase de grupos. Mas caíram diante das canadenses Bansley e Wilkerson por duplo 21/18.

MASCULINO – Na outra chave da etapa suíça, Pedro Solberg e Guto tiveram encerrada nesta quinta a série de 12 vitórias consecutivas no Circuito Mundial. Eles vêm de título em Porec, na semana passada. E, assim como aconteceu na Croácia, começaram a trajetória em Gstaad pelo “country cota”.

A sequência foi quebrada por causa da derrota para os mexicanos Virgen e Ontiveros por 21/16 e 21/19. O revés, contudo, não acabou com as chances de classificação às oitavas de final. Eles podem terminar a campanha na fase de grupos na liderança da sua chave. Para tanto, precisaram superar os canadenses Sam Pedlow e Sam Schachter, nesta sexta, e ainda torcer por uma combinação de resultados. Se não der certo, terão que passar pela repescagem.

Atuais campeões olímpicos, Alison e Bruno Schmidt também sofreram derrota nesta quinta e ainda seguem com chances na etapa suíça. Eles foram superados pelos cubanos Nivaldo Diaz e Sergio Gonzalez por 21/13 e 21/19. Nesta sexta, a dupla vai enfrentar os suíços Nico Beeler e Marco Krattiger.

Já Álvaro Filho/Saymon e Evandro/André Stein voltaram a vencer nesta quinta e seguem invictos na etapa. Álvaro Filho e Saymon venceram os norte-americanos Ryan Doherty e John Hyden por 21/18, 16/21 e 15/11. E Evandro e André Stein bateram os canadenses Ben Saxton e Chaim Schalk por 16/21, 21/17 e 15/07.