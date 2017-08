Brasil bate Sérvia de virada e vai à decisão do Grand Prix de vôlei

Foto: FIVB

A seleção brasileira feminina de vôlei está na decisão do Grand Prix. Neste sábado, as comandadas de José Roberto Guimarães se garantiram na disputa pelo título ao derrotarem a Sérvia de virada, na cidade de Nanquim, na China, por 3 sets a 1. O time verde e amarelo levou a melhor ao fazer 20/25, 25/23, 25/14 e 25/23.

A ida à decisão coroa o trabalho de renovação de Zé Roberto na seleção e mostra o poder de reação da seleção brasileira em meio a um Grand Prix repleto de altos e baixos. Em 12 partidas disputadas na competição, o Brasil foi derrotado em quatro, mas, ainda assim, garantiu-se na disputa pelo ouro.

A partida deste sábado, aliás, serviu como desempate no retrospecto entre brasileiras e sérvias no Grand Prix. Antes, as equipes haviam se enfrentado em duas oportunidades no torneio deste ano, com um triunfo para cada lado, ambos por 3 sets a 0.