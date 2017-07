Brasil bate Rússia, fica em 1º em grupo e vai à semifinal da Liga Mundial

A equipe da casa encerra sua participação na fase final com duas vitórias em dois jogos, com aproveitamento de 100%. Assim, termina na primeira colocação do Grupo J. Na estreia, os brasileiros venceram o Canadá por 3 sets a 1.

A seleção brasileira masculina de vôlei garantiu vaga na semifinal da Liga Mundial nesta quinta-feira. Ao vencer a Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 25/18, 18/25, 25/19, 22/25 e 16/14, o time nacional conquistou a classificação e a primeira colocação do seu grupo na fase final da competição, que está sendo decidida na Arena da Baixada, em Curitiba.

O técnico Renan Dal Zotto escalou a seleção nesta quinta com a mesma formação do jogo de estreia na fase final, com Bruno, Wallace, Maurício Souza, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges e o líbero Thales. E, desta vez, a equipe da casa fez um bom começo de jogo, praticamente sem ser ameaçado pelos russos no set inicial.

O triunfo na primeira parcial já foi o suficiente para classificar o Brasil para as semifinais, em razão dos pontos obtidos na estreia, na vitória por 3 a 1 sobre o Canadá.

Sem a pressão de garantir a vaga, a seleção caiu de rendimento no segundo set. E a Rússia aproveitou o momento favorável. Sustentando boa vantagem ao longo de toda a parcial, os visitantes empataram o jogo.

Os comandados de Renan voltaram a jogar bem no terceiro set e retomaram a dianteira no placar. Até que a Rússia empatou novamente, ao fechar a quarta parcial. Num tie-break muito equilibrado, as duas seleções se alternaram na frente até que o Brasil aproveitou seu segundo match point para fechar o jogo.

Apesar do triunfo, a seleção brasileira abusou dos erros nesta quinta e ficou abaixo do esperado nos pontos de bloqueio. Foram nove, contra 17 dos russos. Ao todo, o Brasil cedeu 37 pontos ao rival por força de erros. A Rússia “entregou” apenas 24.

Lucarelli, que teve desempenho mais discreto na estreia, foi o grande destaque da partida. Ele acertou nada menos que 25 pontos, como se tivesse vencido um set sozinho. Maurício Borges foi o segundo maior pontuador brasileiro, com 14. Do lado russo, Dmitry Volkov e Maxim Zhigalov anotaram 17 pontos cada.