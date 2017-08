Brasil avança com duas duplas às quartas do Finals de vôlei de praia

O Brasil viu duas de suas quatro duplas na disputa avançarem de forma direta às quartas de final do World Tour Finals do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Nesta quinta-feira, Ágatha/Duda e Evandro/André Stein venceram seus compromissos e confirmaram a classificação no torneio que fecha a temporada da modalidade.

O Finals reúne as oito melhores duplas do ano e mais quatro parcerias convidadas no masculino e no feminino e não prevê eliminação na fase de grupos. Mas a disputa era importante para definir os primeiros colocados de cada chave, que enfrentarão na fase eliminatória os piores de suas chaves.

Em busca do título no feminino, Ágatha e Duda arrancaram bem. Depois de vencerem a estreia na quarta, confirmaram a classificação com o triunfo diante das norte-americanas Fendrick e Ross por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/17. Agora, aguardam a repescagem para conhecerem suas adversárias nas quartas.