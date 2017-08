Brasil arrasa Venezuela no vôlei, fatura Sul-Americano e garante vaga no Mundial

Foto: Max Montecinos - FEVOCHI

A seleção brasileira masculina de vôlei manteve a sua hegemonia absoluta no Campeonato Sul-Americano da modalidade ao arrasar a Venezuela por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/6 e 25/18, na noite desta sexta-feira, em Santiago, na decisão da competição realizada no Chile.

Esse foi o 31º título sul-americano da equipe nacional em 31 participações no evento – o Brasil só não ficou com a taça na edição de 1964 do torneio, quando não esteve presente no mesmo. Com este novo troféu, a seleção também assegurou classificação para o Campeonato Mundial de 2018, que ocorrerá na Itália e na Bulgária.

LEIA TAMBÉM: Thaisa passará por cirurgia e fica fora por 6 meses

O título conquistado em solo chileno também foi o primeiro do técnico Renan Dal Zotto como comandante da seleção masculina, com a qual neste ano foi vice-campeão da Liga Mundial, primeira competição em que esteve à frente do time nacional após assumir o lugar de Bernardinho no cargo.