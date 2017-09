Bottas e Hamilton celebram clima seco e festejam desempenho da Mercedes em Monza

Os pilotos da Mercedes, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, comemoraram o desempenho dos carros da equipe nos treinos livres do GP da Itália de Fórmula 1, nesta sexta-feira. Mais rápido do dia no circuito de Monza, o finlandês destacou a ausência da chuva como positiva para a obtenção do tempo de 1min21s406, que o deu a liderança do dia.

“Em primeiro lugar, foi bom porque o clima estava seco hoje. Todas as previsões disseram que a chuva afetaria a pista e que poderíamos ter um treino classificatório sob chuva e a corrida no seco. Mas fizemos o nosso plano completo. Acho que foi um bom dia”, avaliou Bottas.

O inglês Lewis Hamilton também valorizou o tempo seco como fator que ajudou na marcação de tempo, que lhe deu a segunda melhor marca do dia. O piloto acredita que a prova na Itália terá semelhanças com a corrida passada, em Spa-Francorchamps, que terminou com uma “dobradinha” da Mercedes e Hamilton como grande vencedor.