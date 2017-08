Bolt perde bateria e avança em segundo à final dos 100 metros no Mundial

Usain Bolt deu um grande susto na torcida neste sábado. Em busca da sua última conquista individual na carreira, o jamaicano anotou o tempo de 9s98 e perdeu sua bateria na semifinal dos 100 metros no Mundial de Atletismo, disputado no Estádio Olímpico de Londres. Ainda assim, ele avançou à decisão com o segundo melhor tempo na classificação geral.

Depois de reclamar do bloco de partida da pista, o “pior que já viu”, segundo afirmou na sexta-feira, após as eliminatórias, Bolt fez novamente uma péssima largada e precisou fazer uma prova de recuperação. O jamaicano até foi bem no miolo da disputa, mas chegou atrás do norte-americano Christian Coleman, que fechou com o tempo de 9s97. Terceiro na bateria e também classificado à final, o francês Jimmy Vicaut veio bem atrás e anotou 10s09.

LEIA TAMBÉM: Rogerinho perde do 222º do ranking e cai na estreia na Turquia

Sem a presença de seu principal concorrente, o canadense Andre De Grasse, de 22 anos, que se contundiu e está fora da disputa, Bolt também terá como adversário na final o sul-africano Akani Simbine, vencedor da primeira bateria com o tempo de 10s05, e o norte-americano Justin Gatlin, segundo com 10s09.