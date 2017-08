Bolt agradece fãs e colegas jamaicanos reclamam que frio pode ter causado cãibras

“Obrigado meus amigos. Amor infinito para os meus fãs”. Foi assim, através de sua conta na rede social Instagram, que o astro jamaicano Usain Bolt falou com o mundo pela primeira vez, horas após ter sofrido uma cãibra no músculo posterior da coxa esquerda, que tirou sua equipe da final do revezamento 4×100 metros no Mundial de Atletismo de Londres, em sua despedida do atleta da carreira.

Ao lado do texto, Usain Bolt postou uma foto em que é consolado por seus companheiros de prova (Omar McLeod, Julian Forte e Yohan Blake), logo após a sua lesão. O jamaicano deixou a pista do estádio Olímpico de Londres sem passar pela zona mista. Kevin Jones, médico da equipe do Caribe, confirmou a cãibra como o problema do atleta. “Foi uma cãibra na parte posterior do músculo esquerdo da coxa, mas a dor é sobretudo pela decepção por perder a prova. As últimas três semanas foram difíceis para ele, vocês sabem. Mas esperamos o melhor para ele, sempre”, afirmou.

Um fator que passou a ser considerado como possível causa para o problema muscular de Usain Bolt foi o frio de 11ºC na hora da prova – característica do verão londrino. Yohan Blake, terceiro corredor da Jamaica, afirmou que a demora na sala de chamada dos atletas foi grande e que isso fez os músculos esfriarem e ficarem mais suscetíveis a uma série de lesões, como a cãibra. “Bolt me disse ‘eles estão segurando a gente aqui por muito tempo”, depois, afirmou que estava ‘esfriando’ e disse ainda ‘eu não gosto disso'”, afirmou Blake. O médico do time da Jamaica confirmou a informação. “Estava frio lá atrás… os rapazes estavam reclamando disso sim”, disse Kevin Jones.