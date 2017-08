Bolt admite largada ruim, agradece público e enaltece Gatlin após bronze nos 100m

Usain Bolt se demonstrou menos frustrado do que poderia se imaginar após ficar apenas com a terceira colocação em sua última prova individual na carreira, disputada neste sábado, no Mundial de Atletismo, no Estádio Olímpico de Londres.

Na final dos 100 metros, o jamaicano fez o tempo de 9s95 e ficou atrás dos norte-americanos Justin Gatlin, ouro com 9s92, e Christian Coleman, prata com 9s94. Ainda assim, embora não tenha obtido o resultado esperado, Bolt preferiu elencar fatores positivos sobre este sábado.

“São coisas que acontecem”, comentou o velocista após a prova. “Vocês se comportaram brilhantemente”, acrescentou, referindo-se ao público presente no estádio, que o apoiou muito e chegou a vaiar Gatlin.