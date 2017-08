Bicicross de Americana tem 5 conquistas na etapa em Sorocaba

Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Os atletas do ABC (Americana Paulista de Bicicross) tiveram bons resultados na 5ª Etapa do Campeonato Paulista de Bicicross, realizada no último domingo, em Sorocaba. Samuel Oliveira, Caroline Amazonas, Tiago Bueno, Igor do Amaral e Felipe Laurindo voltaram para casa como campeões em suas respectivas categorias. Além destes resultados, a equipe americanense conquistou a segunda colocação com João Pedro Coleta e Ubiratan Cunha.

O presidente do ABC, Allan Jonas Duarte, o Aladin, destacou a importância dos resultados, especialmente do atleta Samuel Oliveira. “Ele venceu a categoria Junior Men, a segunda mais disputada do circuito nacional. Com a permanência desses resultados, o Samuel é um forte candidato para representar o Brasil em campeonatos de relevância internacional”, afirmou. A 5ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross reuniu 332 pilotos, divididos em 59 baterias e em 42 categorias.

A equipe que representa Americana na competição utiliza diariamente a estrutura da pista de bicicross localizada no Velódromo Municipal, próximo ao Flamengo Futebol Clube, para treinamento e competição. O ABC desenvolve na pista do município uma escola gratuita para iniciação no bicicross. Os interessados devem ter de 5 a 60 anos e comparecer ao local às segundas ou quartas-feiras, das 19 às 20 horas.