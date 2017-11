Bicampeão olímpico e outros 3 russos são banidos dos Jogos de Inverno por doping

O escândalo de doping no esporte russo ganhou mais um episódio nesta sexta-feira. Quatro atletas do país, incluindo um bicampeão olímpico, foram banidos dos Jogos de Inverno pelo resto da vida após quebrarem as regras contra o uso de substancias proibidas. A informação foi anunciada pelo Comitê Olímpico Internacional (COI).

De acordo com a entidade, os quatro atletas testaram positivo para o uso de doping na Olimpíada de Inverno de Sochi, em 2014. Alexander Zubkov perdeu suas duas medalhas de ouro no bobsled, enquanto Olga Fatkulina teve retirada sua prata no esqui. Os outros punidos foram Olga Stulneva e Alexander Rumyantsev.

Com isso, já são 14 atletas russos banidos neste mês como parte de uma investigação de doping sistemático entre os atletas do país durante a Olimpíada de Sochi. De acordo com as acusações, laboratórios locais e oficiais de segurança estariam ligados ao esquema para garantir o seu sucesso.