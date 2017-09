Bellucci sofre lesão e desfalca Brasil na Davis; Rogerinho descarta participação

A equipe brasileira da Copa Davis sofreu uma importante baixa nesta sexta-feira. Thomaz Bellucci, ex-21º do ranking e dono de 4 títulos da ATP, sofreu lesão nos Estados Unidos e não poderá defender o time nacional no confronto com o Japão, na cidade de Osaka, entre os dias 15 e 17 de setembro, pelos playoffs do Grupo Mundial da Davis. Guilherme Clezar será seu substituto.

Exames detectaram ruptura parcial no tendão de Aquiles de Bellucci, após sua eliminação na rodada de abertura do US Open, em Nova York. Pela previsão dos médicos, o tenista deve ficar ao menos três semanas sem entrar em quadra.

“Estou muito chateado em não poder estar com a equipe no Japão. Para mim é difícil estar fora, pois a Copa Davis sempre foi uma prioridade para mim. Mas nesse momento preciso me recuperar para voltar ao circuito. Desejo sorte aos meninos e estarei na torcida aqui”, lamentou Bellucci, atual 76º do ranking.