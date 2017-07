Bellucci e Sá vencem na estreia e vão às quartas em Gstaad

Os brasileiros Thomaz Bellucci e André Sá estrearam com vitória na chave de duplas do Torneio de Gstaad, na Suíça, nesta quarta-feira. Eles ganharam do experiente indiano Leander Paes e do croata Antonio Sancic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Paes chegou a formar dupla com Sá entre o fim do ano passado e o início do atual.

O triunfo garantiu a parceria brasileira nas quartas de final da competição de nível ATP 250, disputado sobre o saibro. Seus próximos adversários serão o francês Jonathan Eysseric e o croata Franko Skugor.

Bellucci também jogou na chave de simples, mas acabou se despedindo logo na estreia, após levar uma virada no terceiro set do suíço Henri Laaksonen. Foi sua quinta eliminação consecutiva em estreia. Ele vem exibindo melhor rendimento nas duplas, como o novo parceiro e treinador, do que em simples. Foram duas vitórias somente na competição passada, em Bastad.